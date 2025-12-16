circle x black
Lena (Lazio): "Prevenzione e rete per tutelare salute e relazioni"

Il vicepresidente della Commissione regionale, 'intervenire prima migliora la vita e riduce i costi'

16 dicembre 2025 | 15.55
Rafforzare la prevenzione, intervenire precocemente e costruire una rete sociosanitaria capace di prendersi realmente cura delle persone. E' il messaggio lanciato da Rodolfo Lena, consigliere regionale e vice presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Lazio, intervenendo alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari 'Gustiamo insieme la vita', presso la sede del Consiglio regionale del Lazio. "Quando si parla di nutrizione si parla di problemi fisici, psicologici e relazionali che incidono profondamente sulla vita delle persone". Secondo il vicepresidente della Commissione Sanità, la risposta deve essere sistemica: "Serve una presa in carico vera, una rete a 360 gradi, capace di intervenire prima che un disturbo si trasformi in una patologia".

Lena ha sottolineato come la prevenzione rappresenti non solo una scelta sanitaria, ma anche sociale ed economica: "Intervenire prima significa migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre i costi per il sistema sanitario regionale. Ma soprattutto vuol dire aiutare le persone a sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, a costruire relazioni sane, a vivere senza stigma".

Un passaggio particolarmente sentito è stato dedicato ai giovani e agli effetti lasciati dalla pandemia: "I nostri ragazzi hanno vissuto un periodo drammatico durante il Covid, chiusi in casa, privati del confronto reale, sostituito spesso solo da quello virtuale. Questo ha aggravato fragilità profonde, soprattutto tra le ragazze". Lena ha richiamato esperienze dirette maturate sul territorio, parlando di "situazioni drammatiche, con numerosi tentativi di suicidio tra giovanissime", a dimostrazione dell'urgenza di affrontare il tema senza reticenze. "Parlare di questi temi, discuterne apertamente e farlo insieme alle istituzioni è fondamentale", ha aggiunto, ringraziando il presidente del Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata. "Quando si parla di salute, sociale, integrazione e prevenzione, il Consiglio regionale deve essere unito, al di là delle appartenenze politiche", ha concluso.

