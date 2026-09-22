Levante Fadoi Forum, Gesualdo: "Abbattere i muri tra professionisti per realizzare la vera One Health"

"Bisognerà lavorare insieme, abbattere i muri che ci separano. Serve un coordinamento tra le società scientifiche e, in particolare, tra specialisti, medici di medicina generale, veterinari e ambientalisti". Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente Fism, al Levante Fadoi Forum alla Fiera del Levante di Bari. "La Fism sta puntando su tre assi portanti: il linguaggio, la formazione e l'advocacy. Dobbiamo imparare a usare lo stesso linguaggio e sviluppare nuovi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali multispecialistici e multidisciplinari. Per questo abbiamo bisogno di formazione e di advocacy, perché senza il contatto con le istituzioni non si va da nessuna parte".