Levante Fadoi Forum, Lenti: "Serve unire salute, ambiente e prevenzione"

"Il tema è unico: dalla prevenzione all'ecosostenibilità. Nel corso della giornata, le istituzioni si sono confrontate sia sul piano politico, sia su quello scientifico. Abbiamo inoltre proposto ai direttori sanitari delle nostre aziende progetti di prevenzione sostenibili". Lo ha detto Salvatore Lenti, presidente di FADOI Puglia, intervenendo al Levante FADOI Forum, intervenendo alla Fiera del Levante di Bari, dedicato al tema "Dalla prevenzione alla sostenibilità della salute". "Abbiamo affrontato tre progetti che riguardano l'alimentazione, l'ambiente e la prevenzione del rischio cardiovascolare, perché One Health non è solamente medicina, ma comprende anche l'ambiente e la prevenzione", ha spiegato Lenti. "Abbiamo lanciato e donato alla città di Bari un decalogo che rappresenta il manifesto di questa giornata: dall'ecosostenibilità all'educazione sanitaria, a partire dalle scuole, fino ai progetti dedicati alla salute respiratoria. Il messaggio è che dobbiamo essere tutti uniti, affinché ci sia un equilibrio di salute".