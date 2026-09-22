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Levante Fadoi Forum, Serviddio: "La prevenzione deve anticipare la cronicità e la complessità"

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22 settembre 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
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"Non è più tempo solo di prevenire la malattia, è tempo oggi di fare longevity, di fare in modo che quella grande complessità, che oggi è anche la morbilità cronica, si anticipi, si intercetti". Lo ha detto Gaetano Serviddio, presidente Colmed (Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna), intervenendo al Levante FADOI Forum, alla Fiera del Levante di Bari, sul tema "Dalla prevenzione alla sostenibilità della Salute". "Oggi longevità significa migliorare la qualità della vita e non solo aumentare anni alla nostra vita. E allora il senso della medicina interna e della formazione è imparare a anticipare tempi e qualità della vita. Una sfida tutt'altro che facile", ha sottolineato Serviddio. "Se la medicina è complessa, la prevenzione lo è ancora di più. Non è più tempo di chiudersi negli ambulatori, ma è tempo di uscire, collaborare e presentare programmi integrati".

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