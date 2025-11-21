circle x black
Liris (Fdi): "Spesa per ricerca merita attenzione"

'Intervenire prima e meglio significa dare qualità di vita al paziente'

21 novembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
"La spesa messa in campo per ricerca e sviluppo di farmaci di precisione per patologie rare merita un'attenzione particolare. I costi iniziali possono essere più alti, ma la resa in prospettiva è molto soddisfacente se gli investimenti vengono fatti nei modi e nei tempi giusti". Così Guido Quintino Liris (Fdi), membro della V Commissione Bilancio del Senato, intervenendo all'evento 'Tutela del paziente con malattie rare: la miastenia gravis come paradigma', organizzato a Roma e promosso da Omar - Osservatorio malattie rare, con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.

"Affrontare queste patologie con le scoperte scientifiche e tecnologiche che abbiamo oggi a disposizione - sottolinea Liris - mette in condizioni il Servizio sanitario nazionale di non essere inflazionato", per questo "intervenire prima e meglio significa dare qualità di vita al paziente e un'opportunità in più in termini di guarigione. Inoltre - conclude - viene data una prospettiva di maggiore tenuta di conti pubblici a una nazione che deve rivedere il Servizio sanitario nazionale così come lo conosciamo alla luce di una platea di riferimento che è cambiata e di patologie nuove e rare che meritano di essere affrontate alla stessa maniera".

