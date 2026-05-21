Longevità: Cittone (Milan Longevity Summit), 'ripensare il futuro e costruirlo insieme'

"Abbiamo disegnato un programma che parte da una fotografia dell'oggi per ridisegnare i sistemi e creare le infrastrutture necessarie per metterne in piedi di nuovi e parlare di futuro. Ciò che chiediamo, in questa terza edizione del Summit, anche attraverso uno storytelling innovativo visivo, è di pensare al futuro e di costruirlo insieme". E' quanto affermato da Sharon Cittone, ceo & executive director del Milan Longevity Summit, alla terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: "One Health", una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità.