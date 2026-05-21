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Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026

21 maggio 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La terza edizione del Milan Longevity Summit 2026 ha riunito a Milano esperti, ricercatori, istituzioni e innovatori internazionali per riflettere sulle nuove sfide della salute e della longevità. Nel corso di quattro giorni di incontri e confronto, il Summit ha affrontato temi centrali come prevenzione, intelligenza artificiale, salute mentale, sistemi alimentari e sostenibilità economica. Al centro della manifestazione, la visione One Health, che collega il benessere umano a quello ambientale e sociale. Un approccio che amplia il concetto di longevità, intesa non solo come durata della vita, ma come capacità di costruire sistemi più sani, resilienti e sostenibili. Il Summit si è svolto con il contributo di un Comitato Scientifico internazionale composto da specialisti di medicina, neuroscienze e ricerca sulla longevità.

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