Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina: "Il Quinto" unisce fumetto e sensibilizzazione"

"Il fumetto è uno strumento straordinario perché, come si dice, lo spazio bianco tra una vignetta e l'altra, il lettore compie un atto personale di introspezione e di autodeterminazione". Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e Lucca Comics & Games, evidenzia la capacità del fumetto di favorire riflessione e consapevolezza. La collaborazione con MSD Italia per "Il Quinto" si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che la manifestazione porta avanti da oltre quindici anni. L'obiettivo è utilizzare il potere delle storie per avvicinare il pubblico a temi importanti, attraverso un'informazione che unisce divulgazione e intrattenimento