Lucca Comics & Games, Nicoletta Luppi: "Il Quinto" porta la sensibilizzazione sull'Hpv attraverso la fantasia"

"L'informazione corretta è quello che ci rende consapevoli anche delle nostre azioni". Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia, spiega il valore della collaborazione con Lucca Comics & Games per il progetto "Il Quinto". L'iniziativa punta a raggiungere adolescenti e giovani adulti attraverso il linguaggio della fantasia e l'eccellenza del fumetto italiano, offrendo occasioni di informazione sul papillomavirus umano. L'obiettivo è aiutare le persone a conoscere il tema e a compiere scelte consapevoli per la propria salute.