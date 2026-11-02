Lucca Comics & Games, Valerio Amilcare: "Il Quinto" usa il fumetto per sensibilizzare sull'Hpv"

"Il Quinto nasce come un'idea di MSD Italia e Lucca Crea, in occasione di Lucca Comics & Games". Valerio Amilcare, autore del concept iniziale e character designer, spiega la genesi del progetto, nato per utilizzare il linguaggio del fumetto e riunire voci autorevoli del panorama italiano e internazionale dell'illustrazione. L'obiettivo è realizzare non soltanto una brochure informativa, ma un'opera di valore artistico capace di sensibilizzare sul papillomavirus umano e raggiungere soprattutto giovani e giovanissimi.