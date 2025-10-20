circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: Aisla, 'Linguaggi della cura' modello di comunicazione etica e responsabile 

20 ottobre 2025 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Senza ascolto, non può esserci cura efficace: ascoltare è necessario per imparare a comunicare, soprattutto in una malattia come la Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Le parole giuste danno fiducia, riducono l'isolamento e trasformano la conoscenza in azione concreta. Lo affermano gli esperti, i medici e i caregiver che si sono riuniti a Trento per 'I linguaggi della cura', seminario promosso da Aisla -Associazione italiana sclerosi alterale amiotrofica, in collaborazione con AriSla e i centri clinici Nemo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Festa del Cinema di Roma, l’attesa è tutta per Jennifer Lawrence: videonews dalla nostra inviata
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza