È una promessa instancabile quella che anche quest'anno Aisla, l'associazione nazionale Sclerosi Laterale Amiotrofica mantiene: tenere accesi i riflettori sulla ricerca. Tra le iniziative del 2026 l'evento nazionale trasmesso in streaming 'La Promessa – Per la ricerca sulla SLA', che nella serata di mercoledì 18 novembre a Palazzo dell'Informazione di Adnkronos a Roma ha intrecciato scienza, storie di vita, diritti e solidarietà in una trama comune: tenere accesa la speranza attraverso la ricerca.