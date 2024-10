Malattie rare, Albamonte (NeMO): “Con Sma Talent School favoriamo interazione tra bambini”

Sma Talent School è “un progetto che permette ai pazienti di sfruttare capacità molto utili, come la funzione respiratoria, la voce e la comunicazione. Funzioni che hanno l’obiettivo di favorire la socialità e l’interazione con gli altri bambini”. Lo ha detto Emilio Albamonte, neuropsichiatra infantile del centro clinico NeMO di Milano, a proposito del progetto Sma Talent School presentato a Milano da Centri Clinici NeMO, Famiglie Sma e Roche. Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione delle abilità vocali, strumento prezioso per chi vive con la Sma (atrofia muscolare spinale).