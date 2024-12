Malattie rare, Carcangiu (SlaFood): "Vogliamo lanciare un messaggio di semplicità"

"Il significato di questa serata è il voler stare assieme a persone che fanno più fatica di noi a vivere per una serie di motivi legati alla loro salute e soprattutto cercare di far passare un messaggio di semplicità. Sovente, noi che non abbiamo niente, vediamo i problemi degli altri come qualcosa di insormontabile. Invece, il messaggio che deve passare è che avere attenzione verso gli altri significa guardare con un occhio semplice e fare la cosa giusta per loro, che altro non sono che il nostro specchio e la nostra conseguenza". E' quanto dichiarato da Roberto Carcangiu, vicepresidente SlaFood e presidente dell'Associazione professionale cuochi italiani, a margine del Christmas Party, evento conclusivo del programma del Natale solidale di Aisla. Nel corso della serata, è stato annunciato un traguardo straordinario: i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 230mila euro, un risultato concreto e un esempio di impegno collettivo. La campagna era stata lanciata a Roma il 21 novembre scorso con la diretta streaming 'La Promessa per la Ricerca', a cui hanno partecipato illustri personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e del giornalismo.