Malattie rare, cardiologa Carigi: "In amiloidosi accumuli proteici interessano in modo particolare il cuore"

“L'amiloidosi cardiaca può essere causata da diverse proteine che, sfaldandosi, producono fibrille di amiloide che si depositano negli spazi extracellulari dei vari organi e tessuti. Uno dei principali tessuti in cui si depositano, soprattutto nella forma da transtiretina, è il cuore. Non è ben noto perché la amiloidosi prediliga in maniera particolare questo organo, si suppone che i meccanismi siano diversi, tra i quali il fatto che il cuore è un organo in movimento, quindi nella fase sisto-diastolica lo stress ossidativo che produce è notevole, e questo può favorire l'instabilità delle proteine circolanti. È, inoltre, un organo molto vascolarizzato ed è quindi esposto ad alti livelli di proteine circolanti”. Parole di Samuela Carigi, cardiologo responsabile dell’Ambulatorio scompenso e cardiomiopatie dell’ospedale Infermi di Rimini dell’Ausl Romagna, in occasione dell’incontro con la stampa dal titolo “Amiloidosi cardiaca: quando il cuore nasconde una malattia rara” che si è tenuto oggi a Milano presso la sede di Bayer Italia.