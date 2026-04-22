Malattie rare: Celia (Argenx), 'arte capace di raccontare miastenia grave'

"Un'iniziativa come questa vuole rompere i confini classici del modo in cui comunichiamo. Pensiamo che l'arte sia il linguaggio universale: attraverso l'empatia, l'emozione e la poesia riusciamo a spiegare con l'emozione, il vissuto di tanti pazienti con miastenia grave". Sono le parole di Fabrizio Celia, general manager Argenx Italia, in occasione della presentazione, a Milano nell'ambito del Fuorisalone, dell'installazione immersiva 'A.I.R. – Redesign the experience of Myasthenia', sviluppata dalla farmaceutica in collaborazione con l'artista Daniel Wurtzel.