Malattie rare: Conte (Nemo), 'con Ovunque vicini' televisite e follow up per persone con Sla'

"Il progetto 'Ovunque vicini' vuole raggiungere le persone con Sla nei territori più difficili. Il cuore dell'iniziativa è l'App Isa" che consente l'accesso alla prenotazione "di una televisita con l'obiettivo di potenziare le risorse sanitarie del territorio, affinché la cura sia equa e accessibile in tutti i distretti, indipendentemente da dove la persona viva". Così Amelia Conte, direttore clinico del progetto 'Ovunque vicini' e neurologa del Centro clinico Nemo di Roma-policlinico 'Gemelli', descrive lo scopo del progetto - promosso da Aisla – Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo - presentato a Milano.