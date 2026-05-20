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Malattie rare, Egpa: Aifa approva rimborsabilità di benralizumab

20 maggio 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
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Passi avanti nel trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa). L'Agenzia italiana del farmaco ha, infatti, approvato la rimborsabilità dell'estensione di indicazione di benralizumab, anticorpo monoclonale in grado di agire sul recettore dell'interleuchina 5. Questo segna una nuova prospettiva terapeutica per tutte le persone interessate da questa patologia rara, complessa ed eterogenea, spesso caratterizzata da un ritardo nella diagnosi legato alle sue manifestazioni cliniche variabili e all'aspecificità dei suoi sintomi iniziali.

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