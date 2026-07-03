circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: Franzè (Pro Rett Ricerca), 'progressi scientifici aprono a nuovo futuro'

03 luglio 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La scelta di dedicare un'associazione alla promozione della ricerca scientifica nasce da una consapevolezza molto chiara, nel senso che la ricerca rappresenta veramente la strada per cambiare il futuro delle nostre figlie. Nel corso degli ultimi anni ci sono stati, per la sindrome di Rett, veramente dei progressi scientifici molto importanti". Ci sono studi di una ventina di anni fa che dimostrano, "sui modelli murini, che la sindrome è tecnicamente reversibile: questo approccio ma apre una strada completamente nuova". Così Salvatore Franzè, presidente Pro Rett Ricerca Ente filantropico, intervenendo, da remoto, al digital talk 'Sindrome di Rett: bisogni, prospettive e priorità emergenti dall'Europa all'Italia', promosso da Adnkronos in collaborazione con Acadia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza