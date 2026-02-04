circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, Magi (Sioh): "In prevenzione odontoiatrica fragili serve sinergia"

All'evento promosso insieme a FedEmo e Cnel: "Benefici economici, biologici, emotivi, familiari e sociali"

Marco Magi, past-president di Sioh
Marco Magi, past-president di Sioh
04 febbraio 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quando si parla di cure odontoiatriche per pazienti fragili "la sinergia tra medici, specialisti, psicologi, pedagogisti, associazioni e famiglie è determinante, soprattutto davanti alla disabilità. La prevenzione è fondamentale e ha tre aspetti chiave: un risparmio economico, un risparmio biologico e un risparmio emotivo, familiare e sociale. Una notte in bianco a causa del dolore" ai denti "coinvolge tutta la famiglia. Quest'ultimo è un punto che ci deve interpellare come medici, quotidianamente. Inoltre, la prevenzione potrebbe evitare, ove possibile, l'alto numero di anestesie con tutti i rischi collegati" in questi pazienti. Così Marco Magi, past-president di Sioh, Società italiana di odontostomatologia per l'handicap, intervenendo oggi nella Sala Refettorio della Camera dei deputati al convegno 'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile', promosso e organizzato dalla Sioh insieme al Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e alla Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo). L'incontro rappresenta il prosieguo del percorso avviato lo scorso ottobre al Cnel dai tre soggetti promotori, con l'obiettivo di inserire l'oontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione (Pnp) e istituire un tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili.

Per Magi, medico chirurgo e odontoiatra, l'approccio ai pazienti fragili da parte di odontoiatri, igienisti dentali e altre figure sanitarie passa da un aspetto fondamentale. "Oltre a conoscere scientificamente la disabilità, dal punto di vista clinico e della ricerca - afferma - occorre conoscere la persona con disabilità". Inoltre, aggiunge, "la formazione, l'aggiornamento e la preparazione sono fondamentali. Sono sancite meravigliosamente dall'articolo 19 del Codice di deontologia medica 'Formazione e aggiornamento permanente'. Quindi mai avere la presunzione di sentirsi arrivati. Bisogna continuare a studiare e a prepararsi, sia teoricamente sia a livello di esperienza umana".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cure odontoiatriche per pazienti fragili Marco Magi Sioh Società italiana di odontostomatologia per l'handicap Cnel Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo)
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza