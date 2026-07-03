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Malattie rare: Mantovani (AIRett), 'facciamo progetti per migliore quotidianità delle bimbe'

03 luglio 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da 36 anni AIRet si occupa della sindrome di Rett, accoglie le famiglie. Ma la cosa più importante di cui ci occupiamo è la ricerca applicata proprio alla patologia. All'interno del Centro AIRet, che è stato fondato nel 2018, noi ci prendiamo cura delle bimbe, ragazzine e donne con la sindrome di Rett e ci occupiamo di progetti raccogliendo dei dati che ci servono per migliorare tutte le applicazioni che vengono studiate per le bimbe, per migliorare la loro quotidianità. Nello specifico mi riferisco anche agli strumenti di comunicazione che sono stati sviluppati per loro". Lo ha detto Cristiana Mantovani, residente AIRett- Associazione Italiana Rett, partecipando, da remoto, al digital talk dedicato alla malattia rara, promosso da Adnkronos in collaborazione con Acadia.

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