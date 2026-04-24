Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l'installazione immersiva A.I.R.

Indebolimento muscolare, difficoltà di deglutizione, di masticazione, di articolazione del linguaggio e visione sdoppiata. Sono i sintomi della miastenia gravis, una malattia autoimmune rara che interessa circa 15mila italiani. Mentre si va verso una personalizzazione delle cure, non è omogeneo l'accesso alle terapie disponibili, in grado di cambiare significativamente la vita dei pazienti. Per accendere i riflettori sulla patologia e vissuto dei pazienti, è stata messa a punto A.I.R. – Redesign the experience of Myasthenia, un'installazione immersiva sviluppata da Argenx in collaborazione con l'artista Daniel Wurtzel all'interno della campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia'.