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Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l'installazione immersiva A.I.R.

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24 aprile 2026 | 07.51
Redazione Adnkronos
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Indebolimento muscolare, difficoltà di deglutizione, di masticazione, di articolazione del linguaggio e visione sdoppiata. Sono i sintomi della miastenia gravis, una malattia autoimmune rara che interessa circa 15mila italiani. Mentre si va verso una personalizzazione delle cure, non è omogeneo l'accesso alle terapie disponibili, in grado di cambiare significativamente la vita dei pazienti. Per accendere i riflettori sulla patologia e vissuto dei pazienti, è stata messa a punto A.I.R. – Redesign the experience of Myasthenia, un'installazione immersiva sviluppata da Argenx in collaborazione con l'artista Daniel Wurtzel all'interno della campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia'.

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