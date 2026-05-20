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Malattie rare: Monti (Auxologico), 'benralizumab apre nuove prospettive per Egpa'

20 maggio 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
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"Benralizumab apre nuove prospettive per i pazienti con Egpa, è un farmaco più mirato rispetto ad altre terapie che si utilizzano oggi in questa patologia, in particolare i glucocorticoidi; questo permette un'importante efficacia, sicurezza e un'ottimizzazione della qualità di vita per questi pazienti". Lo ha detto Sara Monti, responsabile Unità operativa Immunologia, allergologia e reumatologia presso l'Istituto Auxologico italiano di Milano, in occasione dell'incontro con la stampa che si è tenuto a Milano col titolo 'Egpa - Granulomatosi eosinofila con poliangite, le nuove prospettive terapeutiche'. Al centro dell'evento l'approvazione da parte di Aifa della rimborsabilità dell'estensione di indicazione di benralizumab.

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