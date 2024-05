Malattie rare, qualità della vita ed inclusione al centro del 3^ appuntamento di ‘Let’s Talk’ di Sobi

Il terzo appuntamento del progetto ‘Let’s Talk’ di Sobi, lanciato lo scorso ottobre per approfondire argomenti di attualità e prospettive inesplorate nel contesto delle malattie rare, è stato dedicato all’inclusione delle persone con malattie ematologiche rare e a quello che è possibile fare affinché esse possano avere la migliore qualità della vita possibile. Intitolato ‘Health equity, esperienze e obiettivi per una migliore Quality of Life delle persone con malattie rare’, il talk di Sobi ha riunito clinici, esperti e associazioni pazienti.