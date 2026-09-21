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Malattie rare: Scopinaro (Uniamo), 'nuove terapie e equità sono le sfide'

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21 settembre 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le malattie rare pongono diverse sfide: la sfida dell'individualità, perché abbiamo a volte pochissime persone con la patologia; la sfida dell'innovatività, in quanto molte terapie per le malattie rare sono trattamenti innovativi ad altissimo costo, ma sfida della disponibilità e accessibilità equa su tutto il territorio nazionale e la necessità di continuare a studiare per scoprire sempre più trattamenti. A ciò si affiancano le necessità assistenziali e sociali delle famiglie, che non devono essere mai lasciate da sole". Così Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo - Federazione italiana malattie rare, intervenendo alla XXIX edizione di Salute diritto universale, il convegno di Salute Direzione Nord organizzato a Palazzo Lombardia a Milano.

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