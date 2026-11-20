"Vorrei che la Sla smettesse di essere considerata soltanto una tragedia individuale e fosse riconosciuta anche come una grande questione di responsabilità civile, perché una comunità diventa davvero inclusiva quando il percorso di una persona non viene lasciato soltanto sulle spalle della sua famiglia. La promessa che possiamo assumere è semplice da pronunciare, ma impegnativa da mantenere: non lasciare che una persona debba affrontare da sola anche le difficoltà che la società avrebbe il dovere di risolvere. I tempi delle istituzioni devono imparare a rispettare i tempi della malattia e la qualità dell'assistenza non deve dipendere dal luogo in cui si vive". Sono le parole di Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla, intervenendo a Roma in occasione della maratona live 'La promessa per la ricerca sulla Sla', promossa da Adnkronos in collaborazione con Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla malattia rara con musica, spettacolo e testimonianze.