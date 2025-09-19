circle x black
Malattie rare, Sla, Pelagatti (Autorità Garante diritti persone disabilità): "Dl 62 svolta per Italia"

"Per la prima volta si parla di progetto di vita di ogni persona con disabilità"

Malattie rare, Sla, Pelagatti (Autorità Garante diritti persone disabilità):
19 settembre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
"Noi crediamo che il decreto legislativo 62/2024 - sull'accesso dei pazienti a prestazioni assistenziali più rapide ed efficaci - sia una svolta per questo Paese, perché per la prima volta realmente si parlerà di progetto di vita di ogni persona con disabilità che lo vorrà attuare". Lo ha detto Antonio Pelagatti, componente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della 18esima Giornata nazionale Sla.

"In particolare, per le persone con disabilità gravi come la Sla il progetto rappresenterà il modo per avere le risorse, i servizi e le tutele di cui la persona ha bisogno, non solo nella vita di tutti i giorni, come nell'assistenza e nella cura, ma anche quei bisogni che spesso sono inespressi e non possono essere realizzati dall'amministrazione pubblica, come il desiderio di svolgere una vita in autonomia, dando un contributo alla società. Il progetto di vita vuole rappresentare questo: una svolta per i diritti e per le scelte delle persone con disabilità", conclude.

