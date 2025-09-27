circle x black
Medicina: da Movi importanti novità per la gestione del Diabete di tipo 1

Quattro novità nei sistemi di monitoraggio ed erogazione dell'insulina nei pazienti con diabete di tipo 1, sono state lanciate a Roma dall'azienda italiana Movi, insieme a Tandem Diabetes Care. In particolare, Tandem t:slim X2 con tecnologia Control-IQ, il nuovo sistema ibrido a circuito chiuso, già diffuso in Italia, che combina una pompa per insulina, un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia e un algoritmo che modula automaticamente l'infusione basale in risposta ai valori glicemici in chi convive con la patologia. 

