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Melanoma, Mandalà (Imi): "Oggi più del 50% dei pazienti è vivo a dieci anni"

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16 ottobre 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
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"Una decina di anni fa la sopravvivenza mediana dei pazienti con melanoma metastatico era di circa 6 mesi, oggi più del 50% dei pazienti è vivo a 10 anni dalla diagnosi, spesso senza malattia in e una buona percentuale dei pazienti senza una terapia". A fare la differenza sono state due strategie adottate, "da una parte le terapie mirate sulla base della profilazione genomica e, dall'altra, l'immunoterapia". Così Mario Mandalà, past president dell'Intergruppo melanoma italiano, intervenendo al congresso nazionale Imi di Bologna.

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