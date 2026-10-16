Melanoma, Massi (Imi): "digitalizzazione è uno strumento chiave nella diagnosi"

"La digitalizzazione dei preparati è il primo importante passaggio che consente di applicare algoritmi di intelligenza artificiale. Oggi la biologia molecolare, la digital pathology e l'intelligenza artificiale offrono davvero opportunità senza precedenti". Così Daniela Massi, presidente Imi, all'apertura del 32esimo Congresso nazionale dell'Intergruppo melanoma italiano a Bologna ricorda anche l'importanza di rendere rimborsabili i "test Ngs per la diagnosi e la prognosi dei tumori melanocitari atipici".