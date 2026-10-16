circle x black
Cerca nel sito
 

Melanoma, Massi (Imi): "digitalizzazione è uno strumento chiave nella diagnosi"

Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La digitalizzazione dei preparati è il primo importante passaggio che consente di applicare algoritmi di intelligenza artificiale. Oggi la biologia molecolare, la digital pathology e l'intelligenza artificiale offrono davvero opportunità senza precedenti". Così Daniela Massi, presidente Imi, all'apertura del 32esimo Congresso nazionale dell'Intergruppo melanoma italiano a Bologna ricorda anche l'importanza di rendere rimborsabili i "test Ngs per la diagnosi e la prognosi dei tumori melanocitari atipici".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza