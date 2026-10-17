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Menopausa: cade il tabù ma resta il silenzio sui sintomi. La survey Bayer Italia per la Giornata Mondiale

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17 ottobre 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della Giornata mondiale della menopausa (18 ottobre), una survey realizzata da AstraRicerche per Bayer Italia su un campione di 1.000 donne tra i 50 e i 70 anni evidenzia un importante paradosso: nonostante l'86,6% consideri la menopausa una fase naturale e se ne parli di più in generale, l'impatto dei sintomi sulla quotidianità continua a essere sottovalutato e nascosto. Vampate di calore e disturbi del sonno compromettono attività fisiche e lavorative per oltre il 62% delle donne interessate, eppure quasi la metà ha tentato di celare i propri disturbi. Manca inoltre un adeguato confronto con i professionisti sanitari: il 30,8% di chi soffre di sintomi non ne ha mai parlato con un medico, spesso per l'errata convinzione che si tratti di un passaggio inevitabile da sopportare in silenzio.

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