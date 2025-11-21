circle x black
Cerca nel sito
 

Miastenia, Rettore (Am): "Necessario supporto dopo prima diagnosi"

'Organizziamo corso di formazione terapeutica per pazienti, caregiver, medici e infermieri’

Miastenia, Rettore (Am):
21 novembre 2025 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Associazione miastenia Odv è in questo momento focalizzata sul Triveneto e vuole dare un'accoglienza ai pazienti, soprattutto in prima diagnosi. In quel momento hanno bisogno di un punto di riferimento per capire cosa fare e come comportarsi con la miastenia". Così Marco Rettore, presidente Am - Associazione miastenia Odv, intervenendo all'evento 'La tutela del paziente con malattie rare', in cui si è discusso delle persone affette da miastenia gravis, organizzato a Roma e promosso da Omar - Osservatorio malattie rare, con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.

"Organizziamo anche un corso di formazione terapeutica rivolto a pazienti, caregiver, medici e infermieri. Si tratta di un percorso itinerante e con gli specialisti rispondiamo alle domande che provengono dai pazienti", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
miastenia gravis marco rettore am
Vedi anche
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza