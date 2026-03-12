circle x black
Mici, gastroenterologo Armuzzi: 'aderenza a terapia evita complicanze'

12 marzo 2026
"L'aderenza terapeutica per le malattie infiammatorie croniche intestinali, tra queste la colite ulcerosa, è fondamentale: interrompere un percorso già iniziato può essere pericoloso, perché si tratta di malattie croniche che, se non trattate, progrediscono verso il danno intestinale e complicanze". Così Alessandro Armuzzi, presidente eletto della European crohn's and colitis organisation (Ecco), professore di Gastroenterologia e direttore dell'Ibd Unit presso Humanitas Research Hospital di Rozzano (Mi) e Humanitas University di Pieve Emanuele (Mi). Armuzzi è intervenuto alla presentazione della campagna 'Colite ulcerosa, Io esco" presso la Camera dei Deputati a Roma. La campagna, attiva da due anni, offre a pazienti, caregiver e professionisti dei centri specializzati una piattaforma di incontro e dialogo per migliorare la gestione della malattia, trasformando un'esperienza faticosa in un bagaglio di risorse individuali e collettive.

