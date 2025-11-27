circle x black
Cerca nel sito
 

Monti: "Prevenzione e attenzione agli anziani capisaldi ministero"

'Riportare l'anziano al centro, protagonista dal punto di vista psicofisico'

Monti:
27 novembre 2025 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La prevenzione è uno dei capisaldi del nostro mandato al ministero della Salute e lo si vede anche con le risorse che annualmente vengono riservate per la prevenzione. Lodo questa iniziativa, soprattutto per il fatto che è volta a persone che sono uscite dall'ambito lavorativo e alla valorizzazione degli anziani in un Paese, come il nostro, che sta spostando sempre di più in avant l'asticella dell'aspettativa di vita". Lo ha detto Carlo Monti, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, alla ventesima edizione del Forum Risk Management di Arezzo.

"Valorizzare e dare maggiore dignità all'anziano - continua Monti - può dare molto sia ai giovani, in termini di esperienza e di capacità, sia a loro stessi: un impegno costruttivo verso dei progetti validi inevitabilmente ripone l'anziano in un ruolo di punto di riferimento, come accadeva 30, 40, 50 anni fa. Oggi i nostri anziani soffrono soprattutto in questo aspetto, in un mondo che corre veloce, che li pone un po' ai margini. Pertanto riportare l'anziano al centro, come protagonista, dal punto di vista psico-fisico - conclude - è un aspetto favorevole".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forum Risk Management Carlo Monti inistero della Salute prevenzione anziani longevità
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza