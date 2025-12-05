circle x black
Nasce ICoPRAS, la nuova società italiana della chirurgia plastica: formazione, tutela dei pazienti ed eventi

A guidarla sarà Roy De Vita

05 dicembre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
Roma vede nascere una nuova realtà nel panorama medico nazionale: l’Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS), la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica. A guidarla sarà Roy De Vita, primario dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma, affiancato da un direttivo che riunisce alcune delle principali figure italiane nel settore: Diego Ribuffo (vicepresidente), Mario Zama (segretario) e Gabriele Storti (tesoriere).

Una risposta alla confusione generata dai social e alla necessità di tutela

De Vita spiega che ICoPRAS nasce con un duplice obiettivo: formare e sostenere i giovani chirurghi e difendere il prestigio della chirurgia plastica, in una fase in cui la comunicazione online, soprattutto sui social, rende difficile ai pazienti distinguere tra professionisti qualificati e figure prive di competenze certificate.

Lo statuto della nuova società prevede inoltre la presenza garantita di un rappresentante under 40 nel Consiglio direttivo, scelta che punta a dare spazio alle nuove generazioni di specialisti.

Tre grandi appuntamenti nel 2026

ICoPRAS parte subito con un calendario ricco di iniziative rivolte alla comunità scientifica. Nel primo semestre del 2026 sono previsti:

17-18 aprile, Torino – Convegno sulla chirurgia ricostruttiva mammaria, organizzato dal professor Donato Casella.

21-22 maggio, Ancona – Corso di formazione a numero chiuso per 50 specializzandi su chirurgia estetica della mammella, con una formula innovativa che massimizza l’interazione, a cura del professor Giovanni Di Benedetto.

Roma, data da definire – Evento dedicato esclusivamente ai medici specializzandi, che presenteranno le proprie esperienze in chirurgia estetica e ricostruttiva, organizzato da Andrea Loreti.

