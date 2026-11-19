Originario del Caucaso, il kéfir è un alimento fermentato sempre più diffuso in Italia. Secondo il Codex Alimentarius, si caratterizza per la presenza di batteri e lieviti, ma quasi l'80% dei prodotti in commercio è privo di questi ultimi. Una differenza al centro della campagna Activia "Kéfir: Vuoi sapere la Verità?", presentata a Milano per promuovere una maggiore trasparenza sulle etichette e aiutare le persone a compiere scelte d'acquisto consapevoli. L'incontro ha approfondito le caratteristiche scientifiche dell'alimento, il diritto dei consumatori a informazioni chiare e la responsabilità delle aziende.