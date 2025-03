One brain, Costantino (Sinpia): "Importante diffondere strategie di promozione del neurosviluppo"

“Abbiamo sostenuto l'istituzione della Giornata nazionale per la promozione del neuro sviluppo che si celebra l'11 maggio. Per l'occasione i servizi di neuropsichiatria infantile saranno aperti in tutte le regioni per diffondere una maggiore consapevolezza dei pazienti e per promuovere le strategie di neuro sviluppo”. Così Maria Antonella Costantino - past president Società italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenza (Sinpia) intervenendo all’evento ‘One brain, one health’, durante il quale è stato presentato un primo bilancio della strategia italiana per la salute del cervello 2024-2031. La presentazione del bilancio, svoltasi a Roma, si è tenuta durante la settimana mondiale del cervello 2025, che si conclude il 16 marzo.