circle x black
Cerca nel sito
 

One Health Foundation e FederCusi, intesa su prevenzione e sport nelle università

sponsor

05 marzo 2026 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Firmato un protocollo d'intesa biennale tra One Health Foundation e FederCusi (Federazione italiana dello sport universitario) per avviare una collaborazione tra gli esperti e i Centri sportivi universitari per una serie di progetti che saranno condotti sempre seguendo il paradigma One health. L'accordo prevede la creazione di una Rete nazionale di 'Ambasciatori della One Health', con l'obiettivo di promuovere iniziative e attività divulgative dedicate alla prevenzione. Inoltre, la collaborazione punta a incentivare stili di vita sani, con particolare attenzione all'attività sportiva, e a sostenere esami di screening e consulenze mediche negli atenei.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza