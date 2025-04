L'incontro di Papa Francesco con Carlo e Camilla e i fuori programma in piazza San Pietro possono essere pericolosi per la sua salute? Il Vaticano ha aggiornato sulle condizioni di Bergoglio, che continua la convalescenza a Casa Santa Marta: ci sono graduali miglioramenti sia respiratori sia motori e si sono fatti più "prolungati i periodi senza ossigeno" e gli alti flussi.

Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, mette in guardia dalle uscite e gli incontri degli ultimi giorni. "Così non va bene, è rischioso esporre il Papa a persone e a sbalzi di temperatura. Ieri, poi, era coperto solo da un poncho di lana", ha detto all'Adnkronos Salute.

Pochi giorni fa Papa Francesco in piazza San Pietro si è intrattenuto in preghiera davanti alla tomba di San Pio X, e mercoledì ha incontrato a sorpresa (senza cannule per l'ossigeno) Carlo e Camilla a Santa Marta. Ieri un nuovo fuori programma per il Pontefice nella Basilica di San Pietro, con indosso il poncho argentino e pantaloni scuri. "Il Santo Padre non è ancora in condizioni di dare udienza, non gli fa bene ricevere persone - avverte Andreoni - anche se si tratta dei reali inglesi, perché parliamo di personalità che viaggiano, incontrano e ricevono a loro volta centinaia di persone". Inoltre, "farlo uscire dalla residenza privata, in questi giorni caratterizzati da continui sbalzi termici, quando ancora è in convalescenza perché l’infezione è ancora in corso, è una imprudenza".