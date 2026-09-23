Patologie respiratorie, Scurria (FdI): ìpiù prevenzione e informazione per tutelare il diritto di respirare'

"È importante dedicare dei convegni alla salute in generale e lo è ancor di più se si tratta di patologie respiratorie, perché se ne parla poco. Respirare sembra una cosa normale, ma se soffriamo di alcune patologie non lo è. Questo convegno punta alla conoscenza e, se possibile, anche a un immediato intervento, ad esempio con pratiche di prevenzione. Le istituzioni sono qui anche per questo, per informare, anche attraverso la voce dei professionisti, i cittadini, così che siano in grado di riconoscere eventuali problematiche". Lo ha detto Marco Scurria, vicepresidente senatori di Fratelli d'Italia, intervenendo al convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie", organizzato su sua iniziativa oggi a Palazzo Giustiniani. L'incontro si è tenuto alla vigilia della Giornata mondiale del polmone, in programma il 25 settembre.