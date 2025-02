Patologie retiniche e degenerazioni vitreali

Mosche volanti, una patologia degli occhi molto diffusa, legata alla degenerazione del vitreo. Volano, si moltiplicano, ma purtroppo non vanno via. Tecnicamente si chiamano miodesopsie. Ma ci sono altre patologie con sintomi simili, come quelle a carico della retina e le maculopatie. Nel primo e episodio del vodcast "Guardiamoci negli occhi" scopriamo di più sulle patologie retiniche e sulle degenerazioni vitreali, con Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos, con il dott. Vittorio Picardo, specialista in oftalmologia, e con il dott. Carmelo Chines, direttore della testata L’Oculista Italiano. Ospiti dell'episodio, il dott. Scipione Rossi (Ospedale San Carlo di Nancy, Roma) e il dott. Tommaso Candian (Ospedale S. Antonio, Padova).