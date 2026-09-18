Pazienti oncologici in guerra, Di Maio (Aiom): "Conflitti interrompono cure e diagnosi"

Ad Erice (Trapani) le Giornate dell'Etica Aiom 2026 affrontano il tema "Guerra, salute globale e oncologia". Il presidente dell'Associazione italiana oncologia medica Massimo Di Maio sottolinea come "i conflitti possano interrompere diagnosi e cure oncologiche, con conseguenze immediate e a lungo termine". Da qui "il dovere etico della comunità scientifica di non voltarsi dall'altra parte di fronte alla sofferenza e di promuovere attenzione e confronto sulle conseguenze delle guerre sulla salute".