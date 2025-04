Pet food: Costantini (SWG), ‘pet owner più consapevoli su importanza alimentazione’

“Insieme a Royal Canin® abbiamo condotto una ricerca su 800 pet owner che hanno dimostrato una buona consapevolezza sul ruolo dell'alimentazione per quanto riguarda la salute dei loro animali”. “L'89% ha confermato di prestare elevata attenzione e l'83% considera l'alimentazione del proprio pet importante quanto la propria. Tuttavia, ci sono ancora cattive abitudini e margine di intervento”. Così, Giulia Costantini, ricercatrice di SWG, all’evento di presentazione di una ricerca, condotta da Royal Canin® in collaborazione con SWG per analizzare le conoscenze, le abitudini e i falsi miti legati al benessere di cani e gatti: dalla salute, alle patologie, dall’alimentazione specifica alle cure veterinarie.