Pneumococco, Rizzo: "Proteggere i bambini fin dai primi mesi di vita"

La prevenzione delle malattie invasive da pneumococco deve iniziare il prima possibile e proseguire lungo tutto il corso della vita. A sottolinearlo è Caterina Rizzo, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all'Università di Pisa, intervistata in occasione del 59° Congresso nazionale SItI a Genova. L'esperta richiama l'importanza delle prime due dosi vaccinali nei lattanti, con particolare attenzione alla protezione contro i sierotipi più pericolosi, tra cui il 3. Fondamentale anche garantire una risposta immunitaria efficace nella popolazione adulta, soprattutto tra anziani e soggetti fragili, nei confronti dei sierotipi oggi più rilevanti.