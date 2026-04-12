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Prevenzione, Crea (Regione Lazio): "Sport e screening leve fondamentali"

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Alla nona edizione di Bicinrosa, ha spiegato: "La Regione Lazio rafforza campagne e screening gratuiti anche under 50"

Prevenzione, Crea (Regione Lazio):
12 aprile 2026 | 14.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il compito e le funzioni delle istituzioni sono quelle di supportare queste iniziative perché l’obiettivo è comune, cioè diffondere e promuovere sempre di più la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.” Lo ha detto Mario Luciano Crea, presidente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, durante la nona edizione di Bicinrosa, iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, nel centro della Capitale. “Per fare questo è necessario che tutti i presupposti utili alla promozione vengano diffusi il più possibile. Non è un caso che prevenzione e sport camminano di pari passo”, ha proseguito Crea, sottolineando come il concetto di prevenzione non si limiti alla sola attività fisica. “Quando parliamo di sport non parliamo solo di attività fisica, ma anche di uno stile di vita sano, quindi di un’alimentazione corretta che può aiutare a prevenire la neoplasia al seno”.

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Nel suo intervento, Crea ha ribadito il ruolo attivo della Regione Lazio nel sostenere iniziative di sensibilizzazione: “Ben vengano queste iniziative, la Regione Lazio è al loro fianco. Non è un caso che abbiamo concesso il patrocinio”. Un impegno che si traduce anche in campagne strutturate come “Ottobre Rosa”, il programma regionale dedicato alla prevenzione oncologica. “La Regione Lazio si rende protagonista nel mese di ottobre con una campagna straordinaria di prevenzione, introducendo una grande novità: l’estensione dello screening gratuito anche alle donne al di sotto dei 50 anni”, ha spiegato. L’intervento si inserisce nel contesto della manifestazione che ha attraversato il centro di Roma, dalle Terme di Caracalla al Colosseo, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, sanità e cittadinanza per rafforzare la cultura della prevenzione e ampliare l’accesso agli strumenti di diagnosi precoce.

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prevenzione sport screening tumore al seno
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