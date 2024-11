"C’è davvero bisogno di un ritorno al rapporto tra paziente e prevenzione e di un ritorno di fiducia nei confronti della vaccinazione che è e resta l’elemento fondamentale per far si che le patologie”, come quelle respiratorie, “siano meno impattanti possibile”. Sono le parole di Alfredo Procaccini, vicepresidente nazionale Federfarma, intervenuto alla presentazione – a Roma – della campagna di sesibilizzazione promossa da Pfizer ‘Abituati a proteggerti dalle infezioni respiratorie’.