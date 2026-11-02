circle x black
Cerca nel sito
 

Progetto Rapid : "Pubblicate 55 raccomandazioni per organizzare la rete di cura di Alzheimer"

sponsor

Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Una rete che accompagna le persone con Alzheimer dalla prima valutazione alle fasi avanzate della malattia, con compiti definiti per ogni servizio e percorsi meno disomogenei tra le Regioni. È la proposta del progetto Rapid, il cui documento di consenso, pubblicato su "Neurological Sciences", raccoglie 55 raccomandazioni per riorganizzare l'assistenza in Italia e preparare i servizi all'introduzione delle nuove terapie. Rapid, acronimo di Revolutionizing Alzheimer Patient care model. Iniziative Driving the future, è stato realizzato con il supporto di Eisai Italia e il coordinamento metodologico di Iqvia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato
Da Valentino Rossi a Sinner, gli auguri a Kimi Antonelli dei campioni italiani dello sport - Video
Kimi Antonelli campione del mondo di F1, i festeggiamenti con il team - Video
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza