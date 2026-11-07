circle x black
Cerca nel sito
 

Radiologia: Brunese (Sirm), 'lavoro di team con i tecnici per migliorare i servizi'

sponsor

Segui Adnkronos su Google
07 novembre 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Torniamo dopo tanti anni a fare manifestazioni e attività in joint venture con i tecnici sanitari di radiologia medica. È un grande segnale al lavoro di team, fondamentale per l'attività dei presidi ospedalieri e del territorio, perché la squadra porta ai risultati migliori. Ciascuna professione ha una chiara compartimentazione delle attività, ma si funziona al meglio solo se si punta allo stesso obiettivo. Il nostro contributo verso le istituzioni è fondamentale e all'interno del Consiglio direttivo ragioneremo su soluzioni organizzative sperimentali da proporre alle aziende sanitarie". Sono le parole di Luca Brunese, presidente eletto della Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, intervenendo alla terza giornata del 52° Congresso nazionale dell'associazione in corso a Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza