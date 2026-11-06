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Radiologia: Laghi (Humanitas), 'Ai per prognosi mirata, ma il controllo resti umano'

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06 novembre 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
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"Grandi consorzi internazionali stanno raccogliendo milioni di immagini di pazienti oncologici e applicando algoritmi di intelligenza artificiale per predire la risposta alla terapia, offrendo così, fin dalla diagnosi, una prognosi mirata. Dobbiamo" però "mantenere saldo il nostro spirito critico, arrivando persino a mettere in discussione ciò che ci suggerisce l'intelligenza artificiale. La guida e la responsabilità devono rimanere sempre nelle mani dell'uomo". Lo afferma Andrea Laghi, direttore del dipartimento di Diagnostica per immagini Irccs Istituto clinico Humanitas e professore ordinario di Radiologia, Humanitas University, nel corso della seconda giornata del 52° Congresso Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, in corso a Milano.

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