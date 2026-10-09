Rapaccioli (Sobi Italia), 'Rare Means Care racconta malattie renali rare e croniche'

"Siamo qui non solo per parlare della patologia, ma soprattutto per condividere e far comprendere l'impatto che hanno sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Un impatto che si può scoprire facendo un passo avanti e avvicinandosi a questa installazione: guardando attraverso gli spioncini si trovano tre storie, diverse tra loro ma unite da un unico obiettivo comune, ossia poter volgere lo sguardo al futuro con una prospettiva diversa, più favorevole, e con una migliore qualità della vita". Lo spiega Carla Rapaccioli, Community Engagement & Communication Head Sobi Italia, in occasione della presentazione della nuova e imponente installazione di Rare Means Care, nel cuore di CityLife a Milano. Dall'8 all'11 ottobre, l'iniziativa della farmaceutica invita i cittadini a fermarsi e 'guardare da vicino' le storie di chi convive con la C3g e la Ic-Mpgn primaria (glomerulonefrite membranoproliferativa primaria mediata da immunocomplessi), due malattie renali rare.